Cabanes à sucre: «C’est la catastrophe financière»

Les cabanes à sucre venaient à peine d’entrer dans la période la plus achalandée de leur courte saison quand la consigne sur les rassemblements de 250 personnes et plus est tombée. Conséquences : certaines cabanes enregistrent déjà des pertes de 80 % à 90 % de leur chiffre d’affaires, tandis que d’autres ont déjà fermé.