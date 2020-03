(Montréal) Les mesures décrétées par Québec pour limiter la propagation de la COVID-19 obligent le Mouvement Desjardins à modifier la formule de ses assemblées générales annuelles et reporter le versement de la ristourne aux membres.

La Presse canadienne

Une portion de l’événement qui devait se tenir les 27 et 28 mars prochain se tiendra de façon virtuelle, a indiqué vendredi le groupe financier coopératif, dans un communiqué. Les élections des membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie seront reportées à l’automne, en marge du 24e congrès.

Les membres sortants de ces deux instances demeurent en fonction d’ici là.

Citant des « aspects légaux » entourant le versement des ristournes aux membres, estimées à 317 millions, Desjardins a expliqué qu’il se fera cette année, mais à une date ultérieure qui n’a pas été dévoilée.

Desjardins a également demandé à toutes ses caisses de reporter leurs assemblées annuelles.