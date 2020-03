(Québec) Changement de règne majeur pour deux institutions québécoises : Éric Martel quitte la présidence d’Hydro-Québec pour prendre la place d’Alain Bellemare à la tête de Bombardier, a appris La Presse.

Tommy Chouinard

La Presse

Pour Éric Martel, ce sera un retour chez Bombardier, où il a été notamment président de la division des avions d’affaires. Ces jets luxueux représenteront le seul secteur d’activité de la compagnie québécoise, qui vient de vendre sa division ferroviaire et d’abandonner l’aviation commerciale.

Nommé par le gouvernement Couillard, Éric Martel est président et chef de la direction d’Hydro-Québec depuis 2015. Son mandat de cinq ans tirait à sa fin, et le gouvernement Legault avait bien l’intention de le renouveler ce printemps. C’était avant d’être informé de son départ en début de semaine, selon nos informations. De son côté, Bombardier a informé Alain Bellemare de son remplacement au même moment. Il est largué moins d’un mois après le dernier chapitre de la restructuration.

Les conseils d’administration d’Hydro-Québec et de Bombardier se réunissent mercredi soir pour officialiser ces changements. Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque d’Hydro-Québec, se chargera de l’intérim à la présidence. La société d’État va lancer le processus pour trouver un successeur à Éric Martel. Ce dernier ne touchera pas d’indemnité de départ.

À l’interne, son départ a causé la surprise. Le président était loin de donner l’impression de quitter le navire, alors que la société d’État est en phase de développement. Elle annonçait plus tôt cette année la conclusion d’un contrat de vente d’électricité avec le Nouveau-Brunswick et d’une alliance avec Innergex dans le secteur des énergies renouvelables, par exemple.

Alain Bellemare était devenu PDG il y a cinq ans avec le mandat de redresser l’entreprise. On a plutôt assisté à une décroissance, Bombardier traînant une lourde dette de neuf milliards de dollars américains.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Alain Bellemare

Bombardier a abandonné l’A220, son programme connu précédemment sous le nom de C Series. Il a cédé sa participation à Airbus et au gouvernement québécois. Québec avait investi 1,3 milliard de dollars dans ce programme. Ce placement vaut aujourd’hui 700 millions. Toujours en février, Bombardier a vendu sa division ferroviaire à la française Alstom.

À l’arrivée de M. Bellemare à la tête de Bombardier, l’action valait autour de 2,60 $. Elle s’échange à moins d’un dollar aujourd’hui.

Selon l’information publiée par Bombardier dans sa circulaire, M. Bellemare a touché une rémunération totale de 10,6 millions de dollars américains lors de chacune des années 2017 et 2018.