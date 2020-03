(Toronto) L’action de Spin Master a plongé d’environ 40 %, jeudi, à la Bourse de Toronto, après le dévoilement d’une perte au quatrième trimestre et d’un avertissement voulant que les ventes du fabricant de jouets devraient fléchir cette année.

La Presse canadienne

L’entreprise a dit surveiller de près les effets du COVID-19, car elle s’approvisionne principalement en Chine. Dans ses perspectives, Spin Master dit s’attendre à une baisse des ventes pour 2020, en partie en raison des perturbations attribuables au nouveau coronavirus dans les chaînes d’approvisionnement.

La société établie à Toronto a perdu 17,2 millions US, ou 17 cents US par action, au cours de la période de trois mois terminée le 31 décembre. À la même période en 2018, elle avait engrangé un bénéfice de 11,4 millions US, ou 11 cents US par action.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte ajustée de Spin Master s’est chiffrée à 7,8 millions US, ou 8 cent US par action, par rapport à un profit ajusté de 6,2 millions US, ou 6 cents US par action, au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Les analystes s’attendaient à une perte nette ajustée de 12 cents US par action, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

À la Bourse de Toronto, le titre de Spin Master a clôturé à 17,78 $, en baisse de 39,34 %, ou 11,53 $.