(Québec) Aux prises avec des ennuis financiers importants, l’entreprise Louis Garneau a annoncé mardi son intention de se placer à l’abri de ses créanciers.

Gabriel Béland

La Presse

L’entreprise de sport a mis à pied 66 employés de son siège social de Saint-Augustin, près de Québec.

« Avec la crise qui frappe le marché, c’est un véritable vent de face que nous devons affronter. Nos problèmes ont débuté il y a 36 mois avec les faillites de deux de nos plus gros clients à l’international, ce qui a mis une pression importante sur nos liquidités », a expliqué dans un communiqué Louis Garneau, président fondateur de l’entreprise.

Le fondateur assure vouloir rembaucher les 66 travailleurs et garder le siège social là où il est. « Je veux être clair : garder le siège social au Québec et maintenir le plus d’emplois possible sont une priorité. J’ai décidé avec mon équipe de me battre et de tout faire pour garder l’entreprise à Saint-Augustin. »

Une conférence de presse aura lieu à 14 h 30. Il s’agit d’un deuxième joueur important du secteur du sport et du plein air québécois à se placer sous la protection de la Loi sur la faillite en peu de temps.

Il y a dix jours, le détaillant La Cordée faisait de même. La chaîne de magasins a des dettes de 22 millions. Parmi ses créanciers se trouve justement Garneau, à qui il doit 75 000 $.

Plus de détails suivront