(Montréal) Après une restructuration en novembre qui s’est soldée par la fermeture de 34 magasins, dont 12 au Québec, Lowe’s Canada poursuit son ménage en cédant les ententes de distribution et de licence de l’enseigne Ace au pays à Peavey Industries.

La Presse canadienne

Annoncée mardi, cette transaction, dont la valeur n’a pas été révélée, concerne 104 magasins indépendants au Canada ainsi qu’un magasin corporatif situé au Manitoba. Au Québec, on compte 22 magasins Ace exploités par 21 marchands affiliés, a indiqué Lowe’s Canada dans un courriel.

Rona avait acquis la licence pour l’enseigne Ace au Canada en 2014.

Par voie de communiqué, le vice-président exécutif aux finances de Lowe’s Canada, Tony Cioffi, a indiqué que cette décision s’inscrivait dans le plan annoncé à l’automne par le détaillant afin de « simplifier ses multiples enseignes ».

En novembre, la division canadienne du géant de la quincaillerie avait indiqué que ses enseignes Lowe’s, Rona et Réno-Dépôt n’allaient pas disparaître, mais que toutes les options seraient étudiées en ce qui a trait à Ace et Dick’s Lumber. Selon Lowe’s Canada, Ace représente « moins de 10 % du volume de ventes totales de la division des marchands affiliés » de l’entreprise. Une période de transition de six mois est prévue.

Il s’agit du plus récent changement annoncé depuis l’automne par Lowe’s, qui tente de mettre fin au déclin de ses ventes canadiennes.

Sylvain Prud’homme, qui était à la tête de la division canadienne de Lowe’s depuis 2013, avait abruptement quitté pour la retraite en octobre. Le mois suivant, Lowe’s avait une fois de plus décidé de mettre la clé sous la porte de certains magasins jugés peu performants. Puis, en janvier, le géant américain a nommé Anthony Hurst, un Américain qui ne parle pas français, pour prendre les rênes de ses activités canadiennes, dont le siège social est situé à Boucherville.

En 2018, Lowe’s avait acquis Rona en 2016 pour 3,2 milliards.

Peavey Industries, dont le siège social se trouve à Red Deer, en Alberta, est la société mère de trois filiales composant un réseau de 92 magasins de détail dans cinq provinces.