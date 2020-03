(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a fait savoir, mardi, que sa chef de la direction Helena Foulkes quitte le détaillant, deux ans après son embauche.

La Presse canadienne

Mme Foulkes sera remplacée par le président exécutif, Richard Baker, qui, le mois dernier, a obtenu l’approbation des actionnaires et du tribunal pour racheter les actions de la société afin de la retirer des marchés boursiers.

M. Baker, qui dirige un groupe d’actionnaires qui a accepté de payer 11 $ pour chaque action de HBC, continuera à exercer les fonctions de gouverneur et de président de l’entreprise.

Mme Foulkes était aux commandes depuis février 2018 après avoir passé 25 ans chez CVS Health et travaillé chez Goldman Sachs & Co. et Tiffany & Co.

Chez HBC, elle a été impliquée dans des transactions comme la fusion de grands magasins allemands avec son plus grand rival sur le marché européen, la décision de fermer l’enseigne Déco Découverte en plus de l’évaluation de la rentabilité des magasins Saks Off Fifth aux États-Unis.