(Montréal) La Banque Nationale du Canada déclare un résultat net de 610 millions au premier trimestre de 2020, en hausse de 11 % par rapport à 552 millions pour le trimestre correspondant de 2019.

La Presse canadienne

Le résultat dilué par action de 1,67 $ au premier trimestre de 2020 se compare à 1,50 $ au trimestre correspondant de 2019, en hausse également de 11 %.

La banque basée à Montréal attribue ces croissances à la bonne progression du résultat net de tous ses secteurs d’exploitation.

Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, ajoute que l’institution maintient sa stratégie visant l’équilibre entre la croissance des prêts et des dépôts, la gestion disciplinée des charges d’exploitation et la gestion prudente des risques.

Le 26 février, le conseil d’administration de la Banque Nationale a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d’actions privilégiées de premier rang, ainsi qu’un dividende de 0,71 $ par action ordinaire, payable le 1er mai prochain aux actionnaires inscrits le 30 mars 2020.