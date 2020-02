(Mirabel) Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, étaient de passage à Mirabel, jeudi, pour rencontrer les dirigeants d’Airbus à l’usine d’assemblage de l’A220.

La Presse canadienne

Anciennement connu sous le nom de C Series de Bombardier, l’appareil est désormais propriété de la société en commandite Airbus Canada, dans laquelle Investissement Québec, le bras financier du gouvernement, détient une participation de 25 %.

Le président et chef de la direction d’Airbus, Guillaume Faury, et le président et chef de la direction d’Airbus Canada, Philippe Balducchi, ont participé à la rencontre qui incluait une visite de l’usine d’assemblage et de finition des avions.

D’après les chiffres fournis par Airbus, un total de 658 commandes fermes ont été reçues en date de janvier 2020, soit 95 pour le modèle A220-100 et 563 pour le modèle A220-300.

Déjà 107 avions ont été livrés en date de janvier 2020.