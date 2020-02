Caisse de dépôt: 3,3 milliards de plus en investissements au Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi 3,3 milliards de plus dans l’économie et les entreprises du Québec en 2019.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Le bas de laine des Québécois compte environ 19,6 % de son actif net total qui est investi au Québec, soit 66,7 milliards investis au Québec sur un actif total net de 340 milliards.

Il s’agit d’une diminution en pourcentages au cours de la dernière décennie, une période où la Caisse a augmenté ses investissements à l’étranger. En 2009, la Caisse avait 25,5 % de ses actifs investis au Québec. Ce pourcentage avait diminué à 19,6 % à la fin de l’année 2019.

Au cours de la dernière année, la Caisse de dépôt a effectué 60 nouveaux « investissements et engagements dans des entreprises au Québec », dont le Cirque du Soleil pour l’acquisition de la société américaine The Works Entertainment, la Coop fédérée, les Hôtels Alt et Golf Avenue.

En 2020, la Caisse aura toutefois fort à faire afin de continuer la croissance de ses investissements au Québec : la vente de Bombardier Transport à la multinationale française Alstom fait en sorte que l’investissement de deux milliards de la Caisse dans Bombardier Transport ne comptera plus comme un investissement québécois. La Caisse est toutefois devenu le plus important actionnaire d’Alstom, en y investissant environ quatre milliards de dollars. La Caisse a obtenu des garanties par contrat d’Alstom sur le maintien et l’expansion des activités de Bombarbier Transport (maintenant Alstom) au Québec.

La Caisse indique posséder « des détentions directes et indirectes dans plus de 750 entreprises québécoises, dont 650 PME ».