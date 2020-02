Cirque du Soleil: la Caisse de dépôt rachète la part de Guy Laliberté

(Montréal) Plus de 35 ans après avoir fondé le Cirque du Soleil, Guy Laliberté n’est plus parmi les actionnaires de l’entreprise, ayant décidé de vendre sa participation restante de 10 % à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).