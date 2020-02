(Vaughan) CannTrust Holdings a annoncé vendredi avoir choisi son directeur financier, Greg Guyatt, pour devenir son nouveau chef de la direction, alors que le producteur de cannabis s’efforce de se remettre des conséquences de ses activités de culture dans des salles non autorisées.

La Presse canadienne

La société de Vaughan, en Ontario, a congédié son ancien chef de la direction Peter Aceto en juillet dernier, après avoir réalisé une enquête interne sur la non-conformité de la société aux règlements de Santé Canada.

CannTrust a indiqué en outre qu’il soumettrait des documents à Santé Canada vendredi au sujet de l’achèvement des mesures de correction à son installation de Niagara, pour laquelle il espère pouvoir récupérer son permis.

La société dit s’attendre à ce que la mise en œuvre des mesures de correction de son usine de Vaughan soit terminée au deuxième trimestre de 2020 et compte soumettre ensuite des documents à Santé Canada pour obtenir à nouveau les permis de cette installation.

CannTrust dit qu’avec la progression des mesures d’octroi de licences, le conseil d’administration se concentrera sur l’identification et l’examen des solutions stratégiques pour l’entreprise.

L’entreprise a noté qu’elle manquait actuellement à ses obligations de divulgation, qu’elle n’avait pas de revenus significatifs, qu’elle avait mis à pied une partie importante de ses effectifs, qu’elle détenait des passifs importants au Canada et aux États-Unis, incluant de potentielles poursuites civiles et criminelles, et qu’elle faisait face à diverses enquêtes réglementaires.