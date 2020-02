PHOTO SEAN KILPATRICK, THE CANADIAN PRESS

(Smiths Falls) L’action du producteur de cannabis Canopy Growth bondissait vendredi en Bourse après l’annonce de nouvelles coupes dans les coûts et d’une réduction de ses pertes, plus importante que prévu, au troisième trimestre de son exercice décalé 2019.

Agence France-Presse

Le producteur de cannabis récréatif et thérapeutique a subi une perte de 124 millions pour les trois mois terminés au 31 décembre, contre une perte de 1,7 milliard de dollars il y a un an.

Après l’annonce de ces résultats et de nouvelles mesures pour réduire les coûts d’exploitation, l’action de Canopy bondissait de 16 % à la Bourse de Toronto vers à 30,09 dollars à 13 h 05, valorisant le groupe à 10,5 milliards de dollars.

La perte par action de l’entreprise s’est établie à 35 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à un bénéfice de 74,86 millions, ou 22 cents par action, pour la même période un an plus tôt. Les analystes misaient sur une perte bien plus grande, soit 156,78 millions, ou 47 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le chef de la direction de Canopy, David Klein, a indiqué que l’entreprise avait pris des mesures pour réduire sa rémunération à base d’actions et pour resserrer le contrôle de ses coûts, mais qu’elle avait encore beaucoup de travail à accomplir.

Les revenus se sont chiffrés à 135,55 millions, alors qu’ils avaient été de 97,7 millions au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires a progressé de 49 % sur un an, à 123,8 millions de dollars, grâce notamment à une augmentation des ventes de cannabis séché avec l’ouverture de 140 nouvelles boutiques au Canada au cours du trimestre et une hausse des ventes de cannabis thérapeutique en Allemagne.

Le groupe affirme détenir 22 % des parts du marché du cannabis récréatif au Canada, pays devenu le deuxième monde à légaliser cette drogue douce le 17 octobre 2018, cinq ans après l’Uruguay. Le cannabis thérapeutique est aussi autorisé au Canada depuis 2001.

L’industrie canadienne du cannabis, qui peine à atteindre le seuil de la rentabilité, traverse une série de mises à pied depuis le début de l’année. Environ 500 postes ont été éliminés chez Aurora Cannabis et environ 140 autres chez Tilray, notamment.

Avec La Presse canadienne