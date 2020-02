Le président du Groupe MTY, Stanley Ma (à g.) et le chef de la direction financière Éric Lefebvre lors de la dernière assemblée annuelle du holding de restauration rapide.

«Lanceur d’alerte» et report des résultats chez MTY: l'action perd 8,45 %

L’entreprise de restauration MTY a annoncé vendredi matin le report de la publication de ses résultats du 4e trimestre en raison de « certaines allégations récemment formulées par un prétendu employé lanceur d’alerte ».

Marie-Eve Fournier

La Presse

À la Bourse de Toronto, le titre a perdu rapidement plus de 10 % de sa valeur après l’ouverture des marchés, touchant un creux de 53,03 $, mais a repris un peu de terrain pour clôturer à 54,68 $, en baisse de 8,45 % (−5,05 $) sur un volume de 392 194 actions échangées, huit fois supérieur à la moyenne quotidienne.

Bien que MTY soit d’avis que ces allégations sont sans fondement et frivoles, le conseil d’administration, par extrême précaution, prendra le temps requis pour traiter la question de manière appropriée. Extrait du communiqué de MTY.

Ces allégations n’ont pas été divulguées publiquement, et il n’a pas été possible d’en apprendre davantage sur leur nature en contactant la firme de relations publiques Maison Brison, responsable des communications de MTY. Son président Pierre Boucher a affirmé à La Presse qu’il ne pouvait pas « entrer dans les détails » ni « aller plus loin » que le communiqué laconique.

La Presse n’a pu joindre qui que ce soit au siège social du franchiseur montréalais des chaînes Thaï Express, Mikes, Scores et Sushi Shop, entre autres.

On ignore à qui les « allégations » ont été communiquées. Et l'Autorité des marchés financiers (AMF) refuse de dire si elle a un lien ou non avec la décision de MTY de reporter la publication de ses résultats financiers.

Assez sérieuses pour causer un report des résultats, note un analyste

De son côté, Vishal Shreedhar, de la Financière Banque Nationale, a estimé que la nature des allégations pourrait être « sérieuse » puisque la direction du franchiseur et de l’exploitant de restaurants avait décidé de retarder le dévoilement des résultats.

« L’impression que cela laisse est négative, mais il est difficile à l’heure actuelle de spéculer », a-t-il souligné, dans une note envoyée à ses clients.

« Il y a un grand vide d’information », a déploré quant à lui Michael Glen, de la firme Raymond James, dans une note envoyée par courriel, dans lequel il souligne avoir eu l’occasion de discuter de ce dossier avec la direction de MTY, sans toutefois offrir plus de détails.

L’analyste s’est demandé si d’autres informations seraient divulguées d’ici le dévoilement des résultats du quatrième trimestre.

La publication des résultats du quatrième trimestre « est toujours prévue dans les délais réglementaires », a-t-on indiqué. Elles étaient d’abord prévues pour le 18 février.

En date du 31 août, le réseau de MTY comptait 7441 établissements, dont 163 exploités par MTY et 7278 franchisés. Environ 55 % des restaurants se trouvent aux États-Unis et 38 % au Canada.

Avec l'agence Presse canadienne