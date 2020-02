Le président du Groupe MTY, Stanley Ma (à g.) et le chef de la direction financière Éric Lefebvre lors de la dernière assemblée annuelle du holding de restauration rapide.

L’entreprise de restauration MTY a annoncé vendredi matin le report de la publication de ses résultats du 4e trimestre en raison de « certaines allégations récemment formulées par un prétendu employé lanceur d’alerte ».

Marie-Eve Fournier

La Presse

À Toronto, le titre a perdu rapidement plus de 10 % de sa valeur après l’ouverture des marchés.

Ces allégations n’ont pas été divulguées publiquement, et il n’a pas été possible d’en apprendre davantage sur leur nature en contactant la firme de relations publiques Maison Brison, responsable des communications de MTY. Son président Pierre Boucher a affirmé à La Presse qu’il ne pouvait pas « entrer dans les détails » ni « aller plus loin » que le communiqué laconique.

Bien que MTY soit d’avis que ces allégations sont sans fondement et frivoles, le conseil d’administration, par extrême précaution, prendra le temps requis pour traiter la question de manière appropriée. Extrait du communiqué de MTY.

La Presse n’a pu joindre qui que ce soit au siège social du franchiseur montréalais des chaînes Thaï Express, Mikes, Scores et Sushi Shop, entre autres.

La publication des résultats du quatrième trimestre « est toujours prévue dans les délais réglementaires », a-t-on indiqué. Elles étaient d’abord prévues pour le 18 février.

MTY groupe des dizaines d’enseignes de restauration et plus de 7000 emplacements au Canada et aux États-Unis.