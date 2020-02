Le bénéfice par action du brasseur s’est chiffré à 75 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, alors qu’il avait été de 35 cents US lors du quatrième trimestre de l’exercice précédent.

(Montréal) Molson Coors Beverage a affiché mercredi un bénéfice du quatrième trimestre de 163,7 millions US, en hausse par rapport à celui de 76,0 millions US réalisé lors de la même période un an plus tôt.

La Presse canadienne

Les ventes nettes ont totalisé près de 2,49 milliards US, en hausse par rapport à celle de près de 2,42 milliards US des trois derniers mois de 2018.

Aux États-Unis, les ventes nettes ont progressé de 4,7 % par rapport à l’an dernier, mais elles ont retraité de 4,6 % au Canada. Les ventes nettes européennes ont gagné 1,1 %, tandis que celles du segment international ont grimpé de 7,5 %.

Le profit sous-jacent pour le trimestre a atteint 221,5 millions US, ou 1,02 $ US par action, comparativement à celui de 182,3 millions US, ou 84 cents US par action, de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté de 78 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.