Xerox offre désormais 24 dollars par action contre 22 auparavant, dont 18,40 dollars en numéraire auxquels vient s’ajouter 0,149 action Xerox pour chaque titre HP. Cela représente un peu plus de 36 milliards de dollars.

(New York) Xerox, après plusieurs refus cinglants, a augmenté de quelque 10 % lundi son offre pour tenter de convaincre les actionnaires de HP, le fabricant américain d’ordinateurs personnels et d’imprimantes qu’il courtise en vain depuis des mois.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, Xerox, affirme avoir rencontré « parfois à plusieurs reprises, un grand nombre des plus importants actionnaires de HP », ajoutant que ces interlocuteurs ont constamment exprimé leur soutien à la proposition de mariage.

Depuis la première offre début novembre 2019, la direction a constamment rejeté les avances de Xerox.

HP estime que rien ne permet d’assurer que Xerox arrivera à lever les fonds nécessaires pour financer ses ambitions et que le poids de la dette, trop imposant, pourrait aussi peser sur l’avenir de la nouvelle entité.

HP réalise un chiffre d’affaires presque six fois plus élevé que Xerox pour une capitalisation boursière trois fois plus importante, à environ 31,6 milliards de dollars contre 7,9 milliards.