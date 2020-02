Fin des rabais pour les 50 ans et plus chez Rona et Réno-Dépôt

Les 50 ans et plus qui profitaient de 15 % de rabais le premier mardi du mois chez Rona et Réno-Dépôt devront faire leur deuil de cette promotion. Lowe’s a décidé d’abolir Les mardis maîtres rénovateurs et La journée des 50 +.