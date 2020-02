Les 50 ans et plus qui profitaient de 15 % de rabais le premier mardi du mois chez Rona et Réno-Dépôt devront faire leur deuil de cette promotion.

Fin des rabais pour les 50 ans et plus chez Rona et Réno-Dépôt

Les 50 ans et plus qui profitaient de 15 % de rabais le premier mardi du mois chez Rona et Réno-Dépôt devront faire leur deuil de cette promotion. Lowe’s a décidé d’abolir Les mardis maîtres rénovateurs et La journée des 50 +.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Le détaillant, qui a refusé notre demande d’entrevue, n’a pas été en mesure de déterminer depuis quand cette offre existait. Par écrit, il a expliqué avoir pris la décision de l’abolir « dans le but d’investir dans un mix promotionnel pour 2020 offrant de la valeur à l’ensemble de [ses] clients, y compris ceux de 50 ans et plus ».

Selon une source syndicale, le sujet était à l’ordre du jour d’une téléconférence tenue lundi avec les directeurs des magasins, mais certains n’en ont pas informé tous les employés. Résultat, mardi, des caissières ont été incapables d’accorder comme prévu le rabais aux 50 ans et plus qui le réclamaient et ont dû contacter le siège social pour comprendre ce qui se passait.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU SITE DE RONA Lowe’s a décidé d’abolir Les mardis maîtres rénovateurs et La journée des 50 +.

« Mauvaise surprise à la caisse »

Une cliente qui « attendait cette journée pour faire [ses] achats » a raconté à La Presse avoir eu une « mauvaise surprise à la caisse » en apprenant qu’elle n’aurait pas droit à 15 % de rabais alors qu’aucune annonce en ce sens n’avait été faite.

Rappelons que le géant américain Lowe’s a acquis Rona en 2016. Ces derniers mois, des radiations d’actifs, des abolitions de postes au siège social, des fermetures de magasins et la nomination d’un président unilingue anglophone venu des États-Unis ont fait la manchette.

Nombre de commerçants accordent des rabais aux aînés, avec une définition variable du terme. Si certains exigent qu’ils aient 65 ans, d’autres sont plus souples et l’offrent à leurs clients dans la cinquantaine.