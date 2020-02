(Toronto) Le producteur de cannabis Tilray a annoncé mardi la mise à pied de 10 % de son effectif pour réduire ses coûts.

La Presse canadienne

La société n’a pas précisé quels bureaux ou secteurs de l’entreprise seraient touchés par les mises à pied, mais a indiqué que le nombre total d’employés était d’environ 1443.

Le chef de la direction de l’entreprise, Brendan Kennedy, a expliqué dans une déclaration à La Presse canadienne que les mises à pied aideraient Tilray à mieux se positionner pour atteindre le seuil de la rentabilité.

En réduisant la taille de son personnel et ses coûts, M. Kennedy estime que Tilray sera davantage en mesure de répondre aux besoins de l’industrie et qu’elle pourra connaître une croissance en 2020 et pendant les années suivantes.

Dans sa déclaration, M. Kennedy a qualifié sa décision de « difficile » et a noté qu’elle n’avait pas été « prise à la légère ». Il s’est dit extrêmement reconnaissant de la contribution des employés qui seront forcés de quitter l’entreprise.

Tilray a l’intention de continuer à se concentrer sur son offre de cannabis médicinal pour le marché international, sur la science et la recherche sur les marchés mondiaux, sur ses marques de produits destinés aux adultes et sur ses activités d’aliments à base de chanvre Manitoba Harvest.