Le titre de Tesla a grimpé de 125 % depuis début janvier sur la place new-yorkaise et sa valeur boursière a explosé au point de peser plus lourd que le poids cumulé des trois principaux constructeurs américains (General Motors, Ford et Fiat Chrysler).

(New York) Le cours de l’action de Tesla a brièvement bondi de plus de 20 % mardi dans un début de séance échevelé à Wall Street, atteignant un nouveau record à plus de 940 $ US.

Agence France-Presse

Le constructeur de véhicules haut de gamme, qui a affiché une forme éblouissante fin janvier lors de la publication de ses résultats trimestriels et qui bénéficie de projections optimistes de nombreux analystes, connait une progression époustouflante depuis le début de l’année.

