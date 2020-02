ExxonMobil et son PDG fragilisés par le pari dans les raffineries et la pétrochimie

(New York) Le pari de la major pétrolière ExxonMobil de renouer avec de généreux profits apparaît de plus en plus fragile, comme l’a confirmé vendredi l’annonce d’un déclin de ses profits et recettes en 2019, qui a mis sur la défensive le PDG Darren Woods.