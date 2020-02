(Montréal) Cannara Biotech peut officiellement démarrer sa production de cannabis à Farnham. L’entreprise vient d’obtenir son permis de Santé Canada pour la transformation et la vente à des fins médicales.

Ugo Giguère

La Presse canadienne

Selon les informations publiées par Cannara, la phase 1 de l’usine construite prévoit une superficie de production intérieure de 170 000 pieds carrés. Le projet en entier, installé dans l’ancienne usine de tapis de Beaulieu Canada entièrement rénovée, vise l’exploitation d’une superficie totale de 625 000 pieds carrés.

Cannara Biotech dit être prête à démarrer sa production dès maintenant et vise une première récolte au cours du deuxième trimestre de 2020.

Cette première étape de production entraîne la création d’une centaine d’emplois à Farnham.

Cannara dit avoir choisi de s’installer au Québec en raison du faible coût des tarifs d’électricité.

En entrevue à La Presse canadienne, le maire de Farnham Patrick Melchior s’est réjoui de cette annonce qui était attendue depuis plusieurs mois.

« C’est une bonne nouvelle ! On est allé visiter les installations terminées, il y a deux semaines, et à ce moment-là on savait que c’était imminent pour l’obtention du permis », a commenté le maire qui parle d’impacts économiques directs et indirects importants pour sa municipalité.