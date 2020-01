L’action du fabricant de voitures électriques haut de gamme s’envolait de plus de 11 % aux alentours de 12 h 20 à Wall Street, après avoir affiché mercredi soir une forme rayonnante lors de la publication de ses résultats trimestriels. Il atteint ainsi un niveau record à 647 dollars et une capitalisation boursière de 116,72 milliards de dollars.

(New York) La valeur de Tesla à la Bourse de New York était, jeudi à la mi-séance, plus élevée que celle cumulée des trois principaux constructeurs automobiles américains que sont General Motors, Ford et Fiat Chrysler USA.

Agence France-Presse

Conséquence : Tesla a dépassé le poids cumulé du « Big Three », qui s’élevait au même moment à un peu plus de 108 milliards de dollars.

Seul le Japonais Toyota affiche une valeur en Bourse supérieure à celle de Tesla dans le secteur automobile, avec un peu moins de 200 milliards de dollars. L’Allemand Volkswagen (91 milliards de dollars) figure désormais derrière le groupe californien.

Avec une action en hausse de près de 55 % depuis le début de l’année, Tesla semble en bonne voie de remplir le pari lancé par son excentrique patron Elon Musk, qui veut faire de Tesla la référence automobile pour les prochaines années.

La marque est notamment associée à l’innovation technologique et à la protection de la planète, avec la promesse que ses véhicules sont et resteront les plus écologiques sur le marché.

Le constructeur a également prouvé qu’il pouvait produire un véhicule en masse, malgré les difficultés rencontrées avec son modèle d’entrée de gamme, le Model 3.

Lors de la publication de ses résultats mercredi, le groupe a dit espérer livrer plus d’un demi-million de voitures en 2020, ce qui représenterait un bond de 36 % en un an.