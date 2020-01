(Los Angeles) Les sociétés Apple et Broadcom ont été condamnées mercredi à Los Angeles à verser 1,1 milliard de dollars US d’indemnités à l’Institut de technologie de Californie pour avoir enfreint quatre brevets déposés par l’université sur la transmission par wifi.

Agence France-Presse

Le jury a condamné Apple à payer 837 millions US aux plaignants et le fabriquant de semi-conducteurs Broadcom 270 millions US.

L’Institut de technologie de Californie, le célèbre Caltech de Pasadena, près de Los Angeles, avait entamé des poursuites en 2016, affirmant que les produits Apple, comme les iPhone, tablettes iPad ou ordinateurs Mac, renfermaient des composants électroniques fabriqués par Broadcom qu’il accusait d’avoir enfreint ses brevets.

« Nous sommes heureux que le jury ait trouvé qu’Apple et Broadcom aient violé les brevets de Caltech », a réagi l’université dans un communiqué transmis à l’AFP, soulignant qu’elle était une « organisation à but non lucratif dédiée à l’éducation supérieure » et visait à « défendre ses droits de propriété intellectuelle pour mener à bien sa mission ».

Apple et Broadcom ont tous deux indiqué qu’ils envisageaient de faire appel de ce jugement.