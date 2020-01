(Québec) Deux importantes sociétés d’assurance de Québec ont annoncé mercredi leur intention de regrouper leurs activités. L’union de La Capitale et de SSQ Assurance doit mener à la création de « la plus grande mutuelle d’assurance au pays ».

Gabriel Béland

La Presse

« C’est un positionnement stratégique. Nous avons une volonté réelle de travailler ensemble pour créer une nouvelle grande entreprise québécoise de l’assurance qui aura une plus grande capacité pour accélérer sa croissance », explique Jean St-Gelais, président du conseil d’administration et chef de la direction de La Capitale.

La nouvelle entreprise, dont le nom et l’image de marque restent à créer, comptera dès le départ 4700 employés et plus de 3,5 millions de membres et clients.

Les sociétés s’engagent à maintenir le siège social de la nouvelle entité à Québec. « Les deux entités saisissent une occasion unique de bâtir ensemble une nouvelle entreprise avec une portée pancanadienne tout en assurant le maintien à long terme du siège social à Québec », peut-on lire dans un communiqué.

Le regroupement se fera d’égal à égal. Plusieurs étapes réglementaires restent à franchir. Les deux sociétés espèrent réussir à boucler l’opération « rapidement au cours de la prochaine session parlementaire ».

Plus de détails suivront