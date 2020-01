En excluant les éléments spécifiques, la firme rapporte que le bénéfice s’est établi à 1,23 $ par action diluée pour le trimestre, en hausse par rapport à 1,12 $ par action diluée il y a un an.

(Montréal) CGI rapporte que son bénéfice du premier trimestre a diminué comparativement à il y a un an, un recul engendré par des coûts de restructuration et des frais d’intégration non récurrents.

La Presse canadienne

La firme québécoise spécialisée dans les technologies de l’information et les services-conseils a déclaré un bénéfice net de 290,2 millions ou 1,06 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 31 décembre.

En comparaison, le bénéfice net avait été de 311,5 millions ou 1,11 $ par action diluée au cours de la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 3,05 milliards, une hausse comparativement aux 2,96 milliards rapportés au premier trimestre de l’année précédente.

CGI note que ses résultats du premier trimestre incluent 16,5 millions en frais connexes aux acquisitions et coûts d’intégration et 28,2 millions en coûts de restructuration.

En excluant les éléments spécifiques, la firme rapporte que le bénéfice s’est établi à 1,23 $ par action diluée pour le trimestre, en hausse par rapport à 1,12 $ par action diluée il y a un an.