Céréales : Kellogg veut éliminer son utilisation du glyphosate

(New York) Kellogg, l’entreprise américaine célèbre pour ses céréales du petit-déjeuner, souhaite éliminer d’ici 2025 l’utilisation du glyphosate sur le blé et l’avoine qu’il utilise dans ses produits comme les Smacks, les All Bran ou les Special K, dans le cadre d’une stratégie plus large sur l’utilisation des pesticides chez ses fournisseurs.