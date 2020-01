Domtar a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats financiers à venir et a précisé s’attendre à afficher une perte d’exploitation pour son quatrième trimestre, ainsi que des ventes inférieures aux attentes des analystes.

La Presse canadienne

Dans une mise à jour de ses activités, la société de pâte et papier a indiqué s’attendre à réaliser une perte d’exploitation d’entre 15 millions US et 19 millions US, notamment en raison de l’inscription de coûts de fermeture et de restructuration de 19 millions US et de coûts de dépréciation et d’amortissement de 74 millions US.

L’entreprise, partiellement établie à Montréal, prévoit que son chiffre d’affaires s’établira à 1,2 milliard US.

Jusqu’à maintenant, les analystes s’attendaient à des revenus de 1,27 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Domtar doit dévoiler ses résultats du quatrième trimestre le 7 février.