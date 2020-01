Après avoir licencié 30 personnes à son siège social au printemps dernier, le propriétaire de la marque Lolë fermera en 2020 son entrepôt de Longueuil, préférant sous-traiter les activités de logistique à un tiers, situé à Sherbrooke.

André Dubuc

La Presse

Quelque 55 personnes vont perdre leur emploi au 1116, boulevard Marie-Victorin, dont les travailleurs saisonniers. Les licenciements se feront par vagues à compter d’avril. L’entrepôt reste ouvert au moins jusqu’en juillet prochain, assure-t-on chez Coalision.

« Nous sommes à Longueuil depuis une vingtaine d’années, explique au téléphone Nicolas Beetz, chef des opérations de Coalision, propriétaire des marques Lolë et Paradox. Le bail finissait en fin d’année. C’était difficile de le renouveler. Il n’y avait pas assez d’espace, et surtout, il y avait le manque de personnel. Notre plus grand défi était le recrutement de personnel. »

Bref, Coalision est un fabricant de vêtements, pas un spécialiste de la distribution. La société a décidé de confier les activités d’entrepôt en sous-traitance à la société Wiptec de Sherbrooke. Un message laissé à l’administration sherbrookoise n’a pas eu de suite. Selon le registre des entreprises, Wiptec appartient à Drakkar Logistique de Montréal et à la famille Ball, de Sherbrooke.

« On n’est pas une grosse entreprise. Les ressources humaines, c’est tout petit », ajoute M. Beetz. Il y a un an, Coalision affirmait avoir 300 employés. La Presse a demandé quel était l’effectif actuel. M. Beetz a transmis la question au PDG Todd Steele, qui n’a pas rappelé La Presse.

Le parcours de Coalision

Selon la plus récente édition du classement des 300 PME du journal Les Affaires, Coalision compte 267 employés, dont 162 au Québec. Son siège social se trouve dans l’ancienne gare Viger, au 700, rue Saint-Antoine Est.

À sa création en 2002, Coalision était intimement liée à la marque Orage. Quand le Français Bertrand Mariette (ex-Quiksilver) a été nommé président en 2009, le groupe pilotait les marques Orage et Lolë. Les vêtements Paradox se sont ajoutés en 2011. Coalision a ensuite raté son mariage avec la française Pull-In. Les fondateurs de la marque Orage, Éric D’Anjou et Evelyn Trempe, l’ont rachetée en 2013. Simon Equity Partners, de San Francisco, est entré au capital-actions de Coalision en 2014.

Coalision a ouvert un siège social à Los Angeles en 2018, selon un communiqué de l’entreprise daté de juin 2018. L’année suivante, Bertrand Mariette laissait la direction de l’entreprise à M. Steele pour présider le conseil d’administration. Joint en France, M. Mariette a préféré laisser l’équipe dirigeante répondre à nos questions.

— Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse