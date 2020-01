(Washington) L’ancien PDG de Wells Fargo, John Stumpf, qui dirigeait la banque américaine lorsque ses employés ont mis en place des pratiques commerciales répréhensibles, a conclu un accord à l’amiable avec les autorités et accepté de payer une amende de 17,5 millions de dollars.

Agence France-Presse

Les poursuites contre M. Stumpf, PDG de 2005 à 2016, sont abandonnées par l’administration en échange du versement de cette amende, précise un communiqué de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le principal régulateur du secteur bancaire aux États-Unis en dehors de la Banque centrale.

Entre autres pratiques commerciales douteuses, la banque avait ouvert des millions de comptes fictifs jusqu’à 2016 pour que les agents atteignent leurs objectifs de vente et elle avait ensuite tardé à faire le ménage.

Aux termes de l’accord, M. Stumpf est interdit d’exercer dans le secteur bancaire.

L’autorité poursuit par ailleurs l’ancienne responsable de la banque de détail Carrie Tolstedt, partie à la retraite en 2016, et lui réclame 25 millions de dollars d’amende.

Quatre autres responsables de Wells Fargo ont aussi été frappés d’amendes diverses allant de 500 000 à 5 millions de dollars.

Le régulateur dresse un portrait dévastateur de M. Stumpf, qui a lui-même dirigé la banque de détail entre 2002 et 2005. Il a ensuite pris la tête de Wells Fargo jusqu’en octobre 2016, quand il a été forcé de prendre la porte.

L’OCC estime que M. Stumpf « s’était, ou aurait dû, se rendre compte du problème et de ses causes ».

Le régulateur estime que le modèle économique de la banque « imposait des objectifs de vente déraisonnables à ses employés accompagnés d’une pression hors de proportion pour les atteindre ».

M. Stumpf, estime l’OCC, a manqué à son devoir de supervision et n’a pas cru bon de s’informer suffisamment sur les pratiques commerciales, ignorant « de nombreux signaux d’alarme ».