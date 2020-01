Under Armour à la recherche d’un second souffle après une année mouvementée

(Baltimore) D’immenses panneaux publicitaires Under Armour parsèment depuis quelques jours les rues de Baltimore, dans le nord-est des États-Unis : on y aperçoit des photos d’athlètes sponsorisés par l’équipementier sportif, accompagnées du nouveau slogan de la marque : « The Only Way is Through » (La seule direction c’est tout droit).