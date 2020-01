PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AFP

Selon des données préliminaires du cabinet spécialisé CBRE, communiquées jeudi à l’AFP, WeWork n’a signé que quatre baux entre septembre et décembre derniers, correspondant à une superficie totale d’un peu plus de 17 000 mètres carrés. Au troisième trimestre 2019, l’entreprise avait signé pour plus de 235 000 mètres carrés.