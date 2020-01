Le profit de JPMorgan Chase en 2019 égal à la capitalisation boursière de Ford

(New York) La banque américaine JPMorgan Chase a enregistré en 2019 ses plus gros bénéfice et revenus annuels de son histoire, tirant profit de la solidité de la consommation aux États-Unis et d’un renouveau du courtage au quatrième trimestre.