Le contexte économique inquiète les propriétaires de PME, mais ils ont quand même l’intention de continuer d’investir en 2020, surtout au Québec et en Ontario.

Hélène Baril

La Presse

« Les exportateurs sont plus optimistes que tous les autres », souligne Pierre Cléroux, vice-président et économiste en chef de la Banque de développement du Canada (BDC), qui publie ce mercredi les résultats d’une enquête sur les intentions d’investissement des PME.

Ce coup de sonde, qui en est à sa quatrième édition, indique que les entrepreneurs du Québec et de l’Ontario sont les plus optimistes au pays sur ce qui attend leurs entreprises dans les prochains mois. De plus en plus, ils veulent investir dans la technologie et la formation de la main-d’œuvre. « C’est une façon de réagir à la rareté de la main-d’œuvre, qui limite les perspectives des entreprises, surtout au Québec où c’est la limite numéro un », explique l’économiste.

C’est dans les secteurs de la fabrication, de la technologie et des services que les intentions d’investir sont les plus fortes. « Même s’ils jugent la conjoncture inquiétante, les entrepreneurs disent qu’ils ne peuvent pas répondre à la demande et qu’ils doivent investir pour pouvoir le faire », précise Pierre Cléroux.

Conclusions semblables

Les conclusions de l’étude de la BDC sont semblables à celles de la Banque du Canada sur les perspectives des entreprises canadiennes qui a été publiée plus tôt cette semaine. La Banque du Canada interroge un nombre limité de chefs de grandes entreprises tandis que la BDC sonde un millier de propriétaires de PME.

Depuis le sondage de la BDC, qui a eu lieu à l’automne 2019, le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont entendus pour renouveler leur accord de libre-échange. En outre, les États-Unis et la Chine sont sur le point de conclure une entente commerciale pour réduire les tarifs que les deux pays se sont imposés mutuellement au cours des derniers mois. « Les résultats seraient probablement meilleurs si le sondage était fait aujourd’hui », reconnaît Pierre Cléroux.