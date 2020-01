La société de Vancouver dit maintenant s’attendre à des revenus nets d’entre 1,37 milliard US et 1,38 milliard US en raison d’une augmentation d’entre 15 % et 20 % des ventes dans ses magasins ouverts depuis au moins un an, en dollars constants.

(Vancouver) Le détaillant de vêtements d’exercice Lululemon Athletica a haussé lundi ses prévisions financières pour son quatrième trimestre en cours.

La Presse canadienne

La société de Vancouver dit maintenant s’attendre à des revenus nets d’entre 1,37 milliard US et 1,38 milliard US en raison d’une augmentation d’entre 15 % et 20 % des ventes dans ses magasins ouverts depuis au moins un an, en dollars constants.

La nouvelle fourchette est plus élevée que la précédente, qui s’établissait entre 1,315 milliard US et 1,330 milliard US, qui misait sur une croissance plus près de 10 % des ventes comparables en dollars constants.

Le bénéfice par action devrait atteindre entre 2,22 $ US et 2,25 $ US pour le quatrième trimestre, comparativement à une prévision précédente d’entre 2,10 $ US et 2,13 $ US par action.

Le quatrième trimestre de Lululemon prendra fin le 2 février.