(Toronto) Tim Hortons a annoncé vendredi avoir nommé Hope Bagozzi au poste de chef du marketing, le plus récent d’une série de remaniements à l’équipe de gestion de la chaîne de cafés.

La Presse canadienne

La société a précisé que Mme Bagozzi rejoignait l’équipe après avoir passé 15 ans chez McDonald’s Canada, où elle a dirigé l’équipe nationale de marketing.

Restaurant Brands International (RBI), la société mère de Tim Hortons, a nommé en octobre l’ancien directeur du marketing, Axel Schwan, président régional de Tim Hortons pour le Canada et les États-Unis.

RBI a annoncé en décembre que le président de Tim Hortons, Alex Macedo, quitterait l’entreprise en mars. L’entreprise a ajouté que M. Schwan ajouterait la région d’Amérique latine à son portefeuille et que d’autres sites internationaux seraient dirigés par l’équipe de direction mondiale existante de RBI.

Tim Hortons exploite plus de 4800 emplacements, principalement au Canada et aux États-Unis. Elle possède également des restaurants au Mexique, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Philippines et en Chine.

RBI a annoncé l’an dernier une expansion majeure, avec des plans pour étendre l’empreinte de Tim Hortons, Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen à plus de 40 000 emplacements dans le monde d’ici une décennie.