Corus Entertainment est le propriétaire du réseau de télévision Global, de chaînes spécialisées comme HGTV Canada, de stations de radios locales et de studios de production de contenu.

(Toronto) Corus Entertainment a affiché vendredi un bénéfice du premier trimestre en hausse par rapport à l’an dernier, notamment grâce à une augmentation des revenus publicitaires à la télévision et d’une croissance de plus de 10 % des revenus de ses activités de contenu, pendant que les revenus de la radio et des abonnements ont diminué.

La Presse canadienne

La société torontoise a réalisé un bénéfice net de 78,1 millions, soit 37 cents par action, pour le trimestre clos le 30 novembre, en hausse par rapport à celui de 60,4 millions, ou 28 cents par action, de la même période l’an dernier.

Le bénéfice net ajusté s’est établi à 80 millions, ou 38 cents par action, en hausse par rapport à celui de 70,1 millions, ou 33 cents par action, de l’an dernier.

Les revenus trimestriels se sont établis à 467,88 millions, ce qui représentait une progression d’environ 407 000 $ par rapport à l’an dernier.

Les analystes visaient un bénéfice ajusté par action de 39 cents, ainsi que des revenus de 462,5 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

