Swissport : des ministres discutent avec le syndicat

(Montréal) Les ministres fédéraux des Transports et du Travail, Marc Garneau et Filomena Tassi, ont discuté avec des hauts dirigeants du syndicat des machinistes pour tout le Canada et avec la direction de Swissport, alors que la grève se poursuit aux aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel.