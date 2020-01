Postmedia, propriétaire du plus grand groupe de journaux au Canada, incluant le National Post et la Gazette de Montréal, a vu ses revenus totaliser 156,7 millions pour le trimestre clos le 30 novembre, en baisse par rapport à un chiffre d’affaires de 171,3 millions pour l’an dernier.

(Toronto) Postmedia Network Canada a affiché jeudi une perte de 3 millions pour son premier trimestre, ses revenus d’ensemble ayant diminué de 8,5 % par rapport à l’an dernier en raison d’une baisse des revenus publicitaires de ses médias imprimés et des revenus de tirage.

La Presse canadienne

Le propriétaire du plus grand groupe de journaux au Canada, incluant le National Post et la Gazette de Montréal, a vu ses revenus totaliser 156,7 millions pour le trimestre clos le 30 novembre, en baisse par rapport à un chiffre d’affaires de 171,3 millions pour l’an dernier.

Les revenus publicitaires numériques ont progressé de 11,1 %, mais les revenus numériques d’ensemble n’ont pris que 8,5 %, soit 2,8 millions, à 35,6 millions. De leur côté, les revenus publicitaires pour les médias imprimés ont cédé 12,9 millions à 64,14 millions, tandis que les revenus liés au tirage ont diminué de 3,1 millions à 50,3 millions.

La perte nette par action s’est établie à 3 cents, a précisé Postmedia, comparativement à celle de 2 cents du premier trimestre de l’an dernier.

La plupart des dépenses étaient stables ou en baisse pour le plus récent trimestre par rapport à l’an dernier, mais les frais de restructuration ont été substantiellement plus élevés, à 8,6 millions, comparativement à 2,7 millions un an plus tôt.

Le bénéfice d’exploitation avant dépréciation, amortissement et restructuration a diminué de 300 000 $, un recul atténué par la récupération de 2,4 millions en crédits d’impôts pour le journalisme.