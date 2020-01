Le groupe Athos, propriétaire des salons funéraires Urgel Bourgie et Lépine Cloutier, accueille le groupe français Crédit Mutuel au sein de ses actionnaires.

Hélène Baril

La Presse

Crédit Mutuel Equity, bras investisseur du grand groupe financier, a pris une participation de 25 % dans l’entreprise québécoise. La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée.

Le groupe français prend la relève d’un des actionnaires de l’entreprise qui voulait se retirer, a expliqué Yvan Rodrigue, président et chef des opérations d’Athos Services Commémoratifs.

Le groupe Athos a vu le jour en 2012 avec l’acquisition de Lépine Cloutier, de Québec, et d’Urgel Bourgie, à Montréal, deux des plus anciennes entreprises de services funéraires du Québec. L’objectif de la nouvelle entreprise était de consolider ce secteur fragmenté constitué surtout de très petites entreprises familiales.

« Ça se consolide tranquillement », a indiqué mercredi M. Rodrigue, dont l’entreprise a commencé à investir en régions.

Le secteur des services funéraires a connu une première vague de consolidation dans les années 90, quand de grandes entreprises américaines ont commencé à s’intéresser au Québec à cause du vieillissement de sa population. Après avoir multiplié les acquisitions, ces géants du secteur funéraire se sont peu à peu retirés, faute d’obtenir le rendement espéré, notamment parce que l’espérance de vie des Québécois a augmenté dans l’intervalle.

Urgel Bourgie et Lépine Cloutier ont été la propriété de l’entreprise américaine Stewart et de la firme canadienne Cerebris avant d’être rachetées par Athos. Les deux entreprises ont des parts de marché importantes dans les marchés de Montréal et de Québec, mais sont peu présentes ailleurs dans la province. Selon le président et chef de la direction, elles desservent environ 10 000 des quelque 60 000 décès qui surviennent au Québec chaque année.

Le nouvel actionnaire d’Athos Services Commémoratifs a investi dans des entreprises de tous les secteurs d’activité en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse. Il a notamment des participations dans le secteur du vin (Domaine Tariquet) et du champagne (Lanson) ainsi que dans les services funéraires.

« Crédit Mutuel Equity est très heureux d’avoir été choisi à titre de partenaire de croissance d’Athos et nous souhaitons accompagner activement le développement de ce groupe québécois d’exception dans la réalisation de ses objectifs », a indiqué dans un communiqué son directeur général, David Dickel.