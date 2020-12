Air Transat exige plus de cohérence

Air Transat exhorte les gouvernements à adopter une position cohérente vis-à-vis les voyageurs du Sud, jugeant que le fait de permettre les vols, mais de déconseiller les voyages est néfaste pour les transporteurs aériens.

Léa Carrier

La Presse

« Si les gouvernements veulent annuler tous les vols, qu’ils le disent et qu’ils nous aident à passer le cap. Mais s’ils veulent des vols, il faut qu’il y ait des clients, sinon les compagnies aériennes perdent d’immenses sommes », déplore Christophe Hennebelle, vice-président aux ressources humaines et aux communications d’Air Transat.

M. Hennebelle s’explique mal, par exemple, que le gouvernement fédéral tienne à maintenir l’offre des vols, alors que le gouvernement provincial dissuade tant la population à voyager. « C’est difficile à comprendre », admet-il.

En 2020, la compagnie aérienne a enregistré des pertes financières catastrophiques, de l’ordre des 500 millions $. Les risques de faillite plus présents que jamais, cette nouvelle croisade lancée contre les voyageurs du Sud depuis quelques jours est peut-être la goutte de trop.

Partout à travers le monde, comme en Europe, les gouvernements ont mis en place des programmes pour soutenir le secteur aérien. Ici, il n’y a rien, aucune aide. Et en plus, ils veulent qu’on vole sans passager ! Christophe Hennebelle, vice-président aux ressources humaines et aux communications d’Air Transat

Une responsabilité supplémentaire

Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé que toute personne entrant au Canada devra fournir un test négatif à la COVID-19 datant de moins de trois jours avant son arrivée au pays. Cette nouvelle mesure, M. Hennebelle et les autres acteurs du secteur aérien l’ont appris en même temps que tout le monde, lors d’une conférence de presse.

« Évidemment, nous n’avons pas été consultés. Pourtant, on a un savoir-faire, on est capable de trouver des solutions. Mais là, tout le monde est pris au dépourvu. On est dans le noir. »

C’est que le contrôle des tests incombe aux compagnies aériennes, qui doivent vérifier les tests des passagers au moment de l’embarquement. Dans certains pays où l’accès aux tests est difficile, comme au Mexique, par exemple, c’est aussi elles qui doivent guider les voyageurs vers les ressources nécessaires.

D’ailleurs, Air Transat est rapidement entré en contact, hier, avec les autorités locales de leurs destinations vacances afin de trouver des solutions rapidement. La crainte ? Que des voyageurs restent coincés faute d’accéder à un test.

« On espère que ça n’arrive pas, mais c’est possible », s’inquiète M. Hennebelle.

Des images choquantes

Plus tôt cette semaine, des images diffusées par La Presse de voyageurs québécois faisant fi des consignes sanitaires une fois les pieds dans le sable ont suscité l’inquiétude sur la colline Parlementaire.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, avait alors pressé Ottawa de mettre sur pied « une obligation de se faire tester avant de prendre son avion de retour au Québec. »

L’annonce du fédéral avait été accueillie avec soulagement de part et d’autre du Québec, tant par les politiciens que par les experts.