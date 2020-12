Dupuis Frères

Amazon francophone avant la lettre

Des commandes d’articles en ligne (téléphonique) et des livraisons à domicile ? Rien de nouveau. Pendant 40 ans, le catalogue du magasin Dupuis Frères et son comptoir postal ont été des éléments essentiels du magasinage des Fêtes – et du reste de l’année – pour des clients répartis dans tout le Canada francophone. Un récit de Marc Tison