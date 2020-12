Deux PME face aux géants mondiaux du yogourt

(Sorel-Tracy) À la suite de l’acquisition d’Aliments Ultima par le géant Lactalis, le marché du yogourt est désormais presque entièrement contrôlé par trois grands joueurs mondiaux : Danone, General Mills et Lactalis. Il reste tout de même quelques fabricants artisanaux et surtout deux PME québécoises de tradition familiale qui continuent de tirer leur épingle du jeu, mais à qui on ne laisse que bien peu d’espace.