La Caisse investit 1 milliard US dans les énergies vertes

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un investissement d’un milliard de dollars américains (1,3 milliard canadien) dans Invenergy Renewables, un important promoteur, propriétaire et exploitant privé de projets éoliens et solaires en Amérique du Nord.