PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SONDER

L’entreprise obtiendra un prêt de 30 millions de la part d’Investissent Québec (IQ), le bras financier de l’État québécois, afin de réaliser son projet de 182 millions, ont annoncé mercredi le premier ministre François Legault, le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon et le président-directeur général et cofondateur de l’entreprise Francis Davidson.