PHOTO JOHN LEHMANN, THE GLOBE AND MAIL

Aphria et Tilray annoncent leur fusion

(Leamington) Aphria et Tilray ont annoncé mercredi qu’elles se regrouperaient pour former le plus grand producteur de cannabis au monde au chapitre du chiffre d’affaires.

La Presse Canadienne

En vertu de l’accord, les actionnaires d’Aphria recevront 0,8381 action de Tilray pour chacune de leur action ordinaire d’Aphria, tandis que les détenteurs d’actions de Tilray ne verront aucun ajustement à leurs titres.

Une fois la transaction complétée, les actionnaires d’Aphria détiendront environ 62 % des actions de Tilray, sur une base complètement diluée.

Le président et chef de la direction actuel d’Aphria, Irwin Simon, dirigera la nouvelle entité, tandis que le chef de la direction de Tilray, Brendan Kennedy, se joindra au conseil d’administration de la nouvelle société.

Le regroupement fera affaire sous le nom de Tilray et ses actions seront négociées sur le NASDAQ, aux États-Unis, sous le symbole TLRY.

L’entente devrait être conclue au deuxième trimestre de 2021.

Le producteur Aphria est établi à Leamington, en Ontario, tandis que le siège social de Tilray se trouve à Nanaimo, en Colombie-Britannique.