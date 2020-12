(Montréal) Réunis en assemblée extraordinaire mardi matin, les actionnaires de Transat ont approuvé dans une proportion de 91,05% la vente de leur société à Air Canada.

Jean-François Codère

La Presse

C'est la deuxième fois que les actionnaires rendent le même verdict. La première fois, en août 2019, ils avaient été séduits par une offre à 18$ par action, ou environ 720 millions. La pandémie a toutefois bouleversé les plans et l'offre d'Air Canada a été révisée à 5$ par action ou environ 190 millions en octobre dernier.

Les actionnaires de Transat ont toutefois l'option de remplacer les 5$ par 0,2862 action d'Air Canada. En date de lundi soir, cette option leur permettait de toucher une valeur d’environ 7,47$ par action et portait la valeur totale de la transaction à un peu plus de 280 M$.

Une autre offre à 6$ ou plus rejetée

Transat A. T. avait reçu une autre proposition d’achat à la fin novembre, a par ailleurs confirmé mardi matin l'entreprise par voie de communiqué, en ajoutant que cette offre n’avait pas été jugée supérieure par rapport à la nouvelle mouture de l’arrangement intervenu avec Air Canada, sur lequel ses actionnaires devaient se prononcer.

Le voyagiste québécois a indiqué que la proposition « non sollicitée d’un investisseur privé » prévoyait l’acquisition de l’ensemble des actions en circulation. Il a aussi confirmé que cette offre respectait l'un des critères énoncés dans la convention entre Air Canada et Transat, à savoir un prix minimal de 6$ par action.

L’identité du prétendant n’a pas été précisée. Préalablement, l’homme d’affaires et actionnaire de contrôle de Québecor Pierre Karl Péladeau avait toutefois affirmé suivre le dossier de près. Il avait aussi indiqué qu'il ne lui était « juridiquement » pas possible de commenter. Le communiqué de Transat précise qu'elle et l'investisseur privé ont signé une « convention de confidentialité et de moratoire ».

Transat A. T. a fait valoir que son conseil d’administration, à la suite des recommandations de son comité spécial, avait conclu à l'unanimité que cette proposition, dont les détails n’ont pas été précisés dans le communiqué, n’était pas supérieure par rapport à l’offre d’Air Canada.

Au quatrième trimestre, Transat A. T. a affiché une perte nette attribuable aux actionnaires de 238 millions. Si la transaction avec Air Canada avorte, le voyagiste a prévenu qu’il pourrait éprouver de sérieuses difficultés à poursuivre ses activités.

La prise de contrôle de l’entreprise québécoise doit obtenir l’aval des autorités réglementaires au Canada ainsi qu’en Europe. La Commission européenne devrait se prononcer vers le 9 février. On ignore quand Transport Canada fera connaître sa décision.

La date butoir entourant la vente de Transat A. T. a été fixée au 15 février.

Les dates entourant la vente de Transat

Les actionnaires de Transat A. T. ont approuvé, mardi, à hauteur de 91,05 %, l’offre d’Air Canada visant à acquérir le voyagiste. C’était la deuxième fois qu’ils devaient se prononcer, puisque le prix de la transaction avait été révisé à la baisse cet automne.

Voici les principales dates entourant cette transaction.

— 30 avril 2019 : Avant la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires, l’entreprise annonce discuter avec plusieurs joueurs dans le cadre d’un processus qui pourrait mener à sa vente.

— 16 mai 2019 : Air Canada et Transat A. T. annoncent la signature d’une entente d’exclusivité pouvant mener à une transaction. Air Canada offre 13 $ pour chaque action de Transat A. T., ce qui représente environ 520 millions.

— 4 juin 2019 : Un nouveau joueur s’invite alors que Groupe Mach propose d’offrir 14 $ pour chaque action du voyagiste.

— 14 juin 2019 : Groupe Mach confirme le dépôt d’une proposition formelle au conseil d’administration de Transat A. T., même si le voyagiste doit continuer à négocier exclusivement avec Air Canada.

— 27 juin 2019 : Transat A. T. annonce avoir accepté l’offre d’Air Canada.

— 11 août 2019 : Air Canada bonifie son offre de 200 millions en proposant 18 $ pour chaque action du voyagiste.

— 27 mars : La transaction reçoit un avis défavorable du Bureau de la concurrence du Canada, qui s’inquiète d’une hausse des prix pour les voyageurs et d’une diminution des services.

— 25 mai : La Commission européenne, dont le feu vert est essentiel, exprime également des préoccupations entourant la concurrence à l’égard du regroupement proposé.

— 10 octobre : Transat A. T. et Air Canada annoncent une révision de l’arrangement, en évoquant notamment l’impact de la pandémie de COVID-19. Air Canada versera 5 $ pour chaque action du voyagiste québécois dans le cadre d’une offre évaluée à 190 millions.

— 15 décembre : Les actionnaires de Transat A. T. donnent à nouveau leur aval à la proposition d’Air Canada. Avant l’assemblée extraordinaire, l’entreprise révèle qu’elle avait reçu une autre proposition jugée inférieure, qui n’a pas été présentée aux actionnaires.

Avec la Presse Canadienne