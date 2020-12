(Calgary) Les actionnaires de Husky Energy ont approuvé mardi une offre publique d’achat évaluée à 3,8 milliards de la part de sa rivale Cenovus Energy, quelques heures avant que les actionnaires de Cenovus ne soient appelés à faire de même.

La Presse Canadienne

L’appui des investisseurs de Husky a été retentissant, avec plus de 95 % des votes exprimés en faveur de l’acquisition.

Frank Sixt, un administrateur de Husky Energy, a affirmé lors de l’assemblée spéciale des actionnaires qu’il était convaincu que la nouvelle société serait plus concurrentielle, rentable et durable.

L’acquisition intervient à un moment charnière dans le secteur de l’énergie au Canada, alors que l’effondrement des prix du pétrole et la pandémie mondiale exercent des pressions sur l’industrie pétrolière et gazière.

La société fusionnée devrait créer le troisième plus grand producteur canadien de pétrole et de gaz naturel au chapitre de la production totale. Selon le chef de la direction de Cenovus, Alex Pourbaix, cette nouvelle entité résistera mieux à la volatilité du marché de l’énergie tout en générant plus de flux de trésorerie, en réduisant la dette et en réduisant les coûts globaux.

La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux entreprises et devrait être conclue au premier trimestre de 2021, en attendant les approbations des actionnaires et des autorités de réglementation.