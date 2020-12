La transaction prend la forme d’une combinaison d’actif au sein d’une coentreprise qui appartiendra à une filiale au 6 e producteur de ciment du monde et à la Caisse de dépôt. La société Votorantim Cimentos International détiendra 83 % des actions de la nouvelle entité et la CDPQ en détiendra 17 %.

La cimenterie de Port-Daniel-Gascons en Gaspésie passe sous contrôle de la société Votorantim Cimentos de Sao Paolo, au Brésil, a confirmé la Caisse de dépôt jeudi matin dans un communiqué.

André Dubuc

La Presse

La transaction prend la forme d’une combinaison d’actif au sein d’une coentreprise qui appartiendra à une filiale au 6e producteur de ciment du monde et à la Caisse de dépôt. La société Votorantim Cimentos International détiendra 83 % des actions de la nouvelle entité et la CDPQ en détiendra 17 %.

L’ampleur des pertes essuyées par la Caisse de dépôt et par Investissement Québec, bras investisseur du gouvernement du Québec, n’a pas été détaillé dans le communiqué annonçant la transaction.

Les deux parties transféreront leurs actifs nord-américains respectifs. Votorantim y met des usines de ciment situées à Bowmanville et à St. Marys, au Canada, et des usines situées à Detroit et à Charlevoix, au Michigan, ainsi qu’à Dixon, en Illinois, aux États-Unis, en plus de son réseau de distribution. Parmi les actifs de Ciment McInnis figurent l’usine de Port-Daniel – Gascons ainsi que tous ses terminaux situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la région du nord-est des États-Unis, en plus de ses opérations maritimes.

Plus de détails à venir